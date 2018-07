Osvaldo festeja manutenção de dupla com Luis Fabiano no São Paulo

COTIA - O anúncio de que Luis Fabiano está satisfeito no São Paulo e vai ficar no clube até o fim do seu contrato, em 2015, foi comemorado pelo atacante Osvaldo. O jogador festejou nesta segunda-feira a permanência de seu companheiro de ataque, o que, na avaliação dele, vai deixar a equipe mais forte para brigar por títulos no segundo semestre.

"O Luis Fabiano é um ídolo no clube e a permanência dele será boa para toda a equipe. Sei que a torcida ficou feliz com ele aqui e, agora, acredito que temos totais condições de buscar títulos no segundo semestre", afirmou Osvaldo.

Apesar do bom começo de temporada, que o levou inclusive à seleção, Osvaldo só marcou cinco gols no ano, contra 16 de Luis Fabiano. Isso acontece muito por conta dos precisos passes de Osvaldo para o quinto maior artilheiro da história do São Paulo.

"Já dei algumas assistências pra ele e me sinto feliz por isso. Minha principal função é abrir as jogadas e poderemos fazer ainda melhor nos próximos jogos. Nossa relação é muito boa e ele gosta de brincar bastante com todos aqui", completou Osvaldo, que se reapresentou com o elenco do São Paulo nesta segunda-feira, em Cotia, depois de 10 dias de férias.