Osvaldo Festucci, presidente do Botafogo-SP, está com o novo coronavírus

Osvaldo Festucci, presidente do Botafogo-SP, revelou, nesta sexta-feira, que está com o novo coronavírus. O dirigente sentiu os sintomas há 20 dias, foi tratado em um hospital particular de Ribeirão Preto e se recupera em sua casa na zona sul da cidade.

"Eu senti muita falta de ar, mas já passei pela fase mais aguda da doença", disse Festucci à rádio CBN, de Ribeirão Preto.

Aos 54 anos e com mandato até abril de 2021, o dirigente passou a ser um dos 130 casos confirmados de Ribeirão Preto. A cidade ainda registra quatro mortes. Na região são 208 casos e oito óbitos.

O Botafogo, assim como a maioria dos clubes, está de férias até 20 de abril, pelo menos. O Campeonato Paulista está paralisado desde o meio de março por conta da pandemia do coronavírus.

Lanterna do Grupo B, o Botafogo soma apenas oito pontos na penúltima colocação na classificação geral que definirá os dois rebaixados. O time do técnico Claudinei Oliveira está a dois pontos do primeiro clube fora da zona do descenso.

O Paulistão ainda tem mais duas rodadas na primeira fase. Quando a bola voltar a rolar, o Botafogo receberá o Guarani no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.