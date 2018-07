Osvaldo lamenta derrota e cobra mudanças no São Paulo

SÃO PAULO - A má fase são-paulina poderia começar a ser mudada nesta quarta-feira, com a decisão do título da Recopa sul-americana. Mas a equipe voltou a perder, viu o Corinthians ficar com o troféu e afundou ainda mais na crise. A derrota por 2 a 0, no Pacaembu, foi apenas mais uma na série de nove jogos consecutivos (oito oficiais) do time do Morumbi sem triunfo.

A situação incomoda jogadores, comissão técnica e torcida. O atacante Osvaldo, por exemplo, pediu mudanças na equipe e cobrou uma rápida reação. “O time precisa mudar muita coisa, mas não podemos ficar de cabeça baixa e nem perder a calma nesse momento”, declarou.

Na derrota desta quarta, o São Paulo viu o rival ser dono do jogo desde o início e a situação piorou quando Romarinho abriu o placar, no primeiro tempo. Na etapa final, Danilo selou o marcador. “Difícil explicar, tomamos um gol no bate e rebate e fica difícil. Sabíamos que não poderíamos sair atrás e sabemos que a pressão vai aumentar", comentou Osvaldo.