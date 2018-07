Osvaldo lamenta derrota e cobra mudanças no São Paulo A má fase são-paulina poderia começar a ser mudada nesta quarta-feira, com a decisão do título da Recopa sul-americana. Mas a equipe voltou a perder, viu o Corinthians ficar com o troféu e afundou ainda mais na crise. A derrota por 2 a 0, no Pacaembu, foi apenas mais uma na série de nove jogos consecutivos (oito oficiais) do time do Morumbi sem triunfo.