Osvaldo, Luis Ricardo e Ademilson devem deixar o São Paulo

O São Paulo aos poucos vai reforçando a equipe, mas o elenco também deve sofrer baixas para a próxima temporada. Muricy Ramalho pretende enxugar parte do grupo para acomodar as novas peças e os principais candidatos a mudar de ares em 2015 são Luis Ricardo, Ademilson e Osvaldo. O trio não agradou e só depende de interessados para ser negociado.

Osvaldo e Ademilson começaram o ano como titulares, mas nunca tiveram prestígio com a torcida. O primeiro é alvo de reclamações pela falta de conclusões nas jogadas enquanto o outro nunca conseguiu repetir no profissional o sucesso das categorias de base, onde foi artilheiro em praticamente todas as categorias que disputou.

A expectativa da diretoria é que clubes do Oriente Médio venham atrás de Osvaldo, que já recebeu propostas do mercado árabe no passado. O Tricolor inclusive negou uma oferta de R$7,5 milhões do Al-Ahli, dos Emirados Árabes. Se for procurado de novo, aceitará na hora. Com Ademilson, a expectativa é que alguma boa competição com a seleção de base o valorize e façam surgir interessados.

Contratado como solução para a lateral-direita, Luis Ricardo pouco jogou com Muricy e é a quarta opção no setor. Aos 29 anos e com contrato até o fim de 2016, deve ser emprestado ou então envolvido em alguma negociação.

Outras contratações podem abrir espaço para novas baixas; Reinaldo é um que pode ser emprestado após a contratação de Carlinhos junto ao Fluminense, assim como o clube pode se desfazer de um zagueiro caso acerte com algum reforço. Certo mesmo é que algumas peças vão experimentar novos ares no ano que vem.