Osvaldo mira clássico e diz que Flu não tem tempo para lamentar derrota

"Agora é trabalhar forte nestes próximos dias. Domingo já tem clássico diante do Botafogo. Sabemos que neste campeonato não dá para ficar comemorando muito as vitórias nem lamentar as derrotas. Teremos jogos difíceis pela frente e temos de estar preparados para voltar a vencer", comentou o atacante, titular da equipe de Levir Culpi.

O Fluminense volta a campo no domingo à tarde, em Volta Redonda (RJ). Será mandante no clássico contra o Botafogo, no Raulino de Oliveira. O elenco treinou na manhã desta quinta-feira em São Paulo e voltou ao Rio à tarde. Nas Laranjeiras, o grupo treinará mais duas vezes antes do clássico, na sexta e no sábado, sempre de manhã.