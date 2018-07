Osvaldo se despede dos companheiros de São Paulo no CT

Negociado com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, Osvaldo passou no CT do São Paulo na manhã desta segunda-feira para se despedir dos companheiros e da comissão técnica antes de embarcar para seu novo clube.

Contratado em 2012, ele foi campeão da Copa Sul-Americana naquele mesmo ano e chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. Ao fazer um rápido balanço de sua passagem, Osvaldo agradeceu o clube, manifestou o desejo de voltar e acredita que o desfecho da negociação foi bom para todas as partes.

"Acredito que esteja saindo pela porta da frente, como sempre fiz nos clubes onde passei, e deixo sempre aberta a possibilidade de voltar um dia. Foi um acordo em que todos saíram ganhando e isso me deixa muito feliz", afirmou.

Osvaldo já esteve no futebol árabe antes, onde defendeu o Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. À época, ele teve problemas de adaptação e não conseguiu jogar bem. Aos 27 anos, ele acredita que agora a adaptação a um país de costumes rígidos não será um problema.

"Já tive aquela experiência no passado, sei que eles são um pouco mais fechados que a gente, mas encaro isso como um desafio a mais na minha vida", disse.