Osvaldo usa aplicação tática para convencer Muricy

Segundo Osvaldo, seu segredo para se manter no time é a aplicação tática que tem mostrado dentro do esquema de três atacantes com o qual o treinador tem armado o São Paulo. "Poucos jogadores hoje fazem a função de acompanhar o lateral até o fim e ainda atacar forte e ganhar na velocidade quando tem a bola. É isso o que tento fazer, tenho ouvido o Muricy e estou à disposição para ajudar sempre que possível", afirmou.

"Os torcedores podem esperar um São Paulo forte na sequência do ano. Com a chegada de jogadores importantes, o time melhorou ainda mais. Sabemos que no Brasileiro é preciso um elenco forte. Tenho certeza de que o São Paulo vai lutar pelo título", avaliou Osvaldo.

Depois de ter grande destaque em 2012, jogando ao lado de Lucas, quando chegou, inclusive, a ser convocado para a seleção brasileira, Osvaldo caiu de produção no ano seguinte e virou presença constante no banco de reservas. Mas a boa fase parece ter voltado. O atacante é o líder no número de passes decisivos da equipe nesta temporada, com 12 assistências, e espera fazer de sua importância para o time a chave para continuar entre os titulares.

"Consegui algumas assistências que ajudaram os outros atacantes e, apesar de não ter marcado gols, isso me deixa muito feliz. A disputa agora vai ser ainda mais acirrada, mas vou continuar me aplicando para lutar pelo meu espaço", garantiu Osvaldo.