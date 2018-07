Osvaldo volta a treinar e Levir deve repetir escalação no Fluminense O atacante Osvaldo deu um susto em Levir Culpi ao desfalcar o treino de segunda-feira do Fluminense, mas trabalhou normalmente nesta terça e não deverá ser problema para encarar o Bangu na quarta, em Édson Passos, pelo Campeonato Carioca. Com isso, o treinador tricolor deverá repetir a escalação que passou fácil pelo Boavista por 3 a 0 no fim de semana.