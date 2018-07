Oswaldo adia estreia de Arouca e volta de Valdivia ao Palmeiras

O técnico Oswaldo de Oliveira jogou um balde de água fria na animação dos torcedores do Palmeiras que gostariam de ver Arouca em campo neste domingo e Valdivia no dia 28, contra o Capivariano. Segundo o treinador, os dois atletas não terão condição de jogo nas datas esperadas e terão que adiar as estreias na temporada.

"Estamos observando bem. Ele ficou 70 dias inativos no ano passado. A gente vem a cada dia observando e acho melhor ele ainda passar mais uma semana de trabalho, aí sim no próximo final de semana, na arena, ele vai estrear", avisou o treinador. Assim, o volante deve estar em campo somente em 28 de fevereiro, diante do Capivariano.

Já Valdivia iria jogar nesta partida em que Arouca deve estrear, mas também terá que adiar o retorno ao time. "A princípio, achei que ele iria dar para o dia 28, mas acho que fica mais para frente. Ele nem veio para o gramado ainda", explicou o treinador palmeirense.

Oswaldo, inclusive, deixou claro não se importar em ver o chileno durante o carnaval em um camarote em Salvador. "Sem jogar ele já dá assunto, imagine jogando. Volta e meia a gente tem que voltar a falar deste assunto. O carnaval é ótimo, uma festa maravilhosa. Ainda bem que o chileno está aprendendo o samba, assim como o Tobio. Vou pedir para o Tobio me ensinar tango e o Valdivia a tocar aquela flauta chilena, que é belíssima", brincou o treinador.ouca trabalhou nesta sexta-feira no time reserva durante o treinamento coletivo. Já Valdivia ficou na academia fazendo trabalhos de fortalecimento muscular. O Palmeiras treina neste sábado pela manhã e viaja para enfrentar o Penapolense, domingo, às 18h30, em Penápolis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.