Oswaldo aposta no entrosamento e define o Corinthians com Marlone

O técnico Oswaldo de Oliveira decidiu não fazer mistério para definir a equipe do Corinthians que encara o Atlético-PR neste sábado, as 21h, no Itaquerão, e deve manter a base do time que derrotou o Internacional, na última segunda-feira, também na arena.

Autor do gol e destaque na vitória do time gaúcho, o meia Marlone continua como titular. Giovanni Augusto e Lucca, que cumpriram suspensão na última rodada, devem ficar no banco de reservas, enquanto Guilherme, recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, será opção no banco de reservas.

"Romero sempre tem atuado, e o Lucca nem tanto. A opção foi mais por Marquinhos Gabriel e Marlone, que foram bem na última partida, estão ajustados e vão dar continuidade", explicou o treinador.

O Corinthians deve ir a campo com Walter, Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel; Cristian, Marquinhos Gabriel, Camacho, Rodriguinho e Marlone; Romero.

Veja os relacionados:

Goleiros: Cássio e Walter;

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Uendel;

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos, Pedro Henrique e Vilson;

Meio-campistas: Camacho, Cristian, Giovanni Augusto, Jean, Marciel e Rodriguinho;

Atacantes: Guilherme, Gustavo, Léo Jabá, Lucca, Marlone, Marquinhos Gabriel e Romero.