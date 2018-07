Oswaldo avisa que deve poupar Zé Roberto em alguns jogos A ausência do lateral-esquerdo Zé Roberto do time titular do Palmeiras contra a Ponte Preta causou estranheza para muitos torcedores, já que o experiente jogador estreou bem na partida contra o Audax, no último sábado. O técnico Oswaldo de Oliveira revelou o motivo da saída do jogador. A ideia é poupá-lo de algumas partidas para evitar o desgaste excessivo.