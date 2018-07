Oswaldo cogita deixar Valdivia no banco de reservas do Palmeiras

O meia Valdivia foi titular no Palmeiras pela primeira vez na temporada na partida contra o Ituano, na última quarta-feira, e não conseguiu ter uma boa atuação. Ele acabou sendo substituído ainda no intervalo da partida. Após o jogo, o técnico Oswaldo de Oliveira explicou que na programação já estava previsto que ele atuasse apenas uma parte do confronto e que percebeu o chileno cansado.

"Temos de saber avaliar. Eu já tinha combinado que o Valdivia jogaria 45 minutos e o Robinho jogaria 45. Ele (Valdivia) atuou 28 minutos da última vez (contra o Mogi Mirim e hoje (quarta-feira), sentiu muito. Começar uma partida é bem diferente. Agora, vamos evoluindo com ele. Na próxima, vamos ver se ele consegue jogar mais tempo e chegar ao estágio normal", disse o treinador palmeirense.

Valdivia fez apenas o segundo jogo na temporada. Diante do Mogi, ele entrou no decorrer do segundo tempo e a dúvida é se o chileno continuará como titular ou não. Após a sua saída e a entrada de Robinho, o Palmeiras melhorou bastante diante do Ituano. Entretanto, nesta quarta-feira, Oswaldo poupou diversos titulares.

Além do retorno dos titulares, a equipe ainda deve ter Cleiton Xavier e Kelvin para encarar o Botafogo, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Os dois serão inscritos, provavelmente nos lugares de João Paulo e Allione, que sofrerão graves lesões e não devem atuar mais no estadual.

Robinho, um dos jogadores mais regulares da equipe, mas que mesmo assim corre o risco de perder a vaga de titular, disse que vai respeitar a decisão do técnico e que lutará para se manter entre os 11 iniciais. "Quem decide é o Oswaldo. Tenho certeza que ele vai encaixar a equipe da melhor forma e quero estar dentro dela", disse o meia.

O elenco do Palmeiras se reapresenta na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol. Antes, ao meio-dia, Cleiton Xavier será apresentado. A partida contra o Botafogo-SP deverá acontecer na segunda-feira, mas a data só deve ser confirmada pela Federação Paulista nesta quinta.