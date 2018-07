Oswaldo cogita poupar titulares do Botafogo no domingo

RIO - Com a vaga garantida nas semifinais da Taça Rio, Oswaldo de Oliveira admitiu nesta sexta-feira que deve poupar alguns titulares do Botafogo no jogo contra o Nova Iguaçu, domingo, em Moça Bonita. O técnico vai preservar jogadores por causa da estreia da equipe na Copa do Brasil, na próxima quarta, contra o Sobradinho-DF.

"Estamos esperando dar 48 horas do último jogo para tomar uma decisão. Nosso interesse é ganhar o jogo contra o Nova Iguaçu, colocar em campo o que tivermos de melhor. Mas sem esquecer que há uma partida pela Copa do Brasil. Neste sábado, vou ver como montar a equipe, mas acho que vamos ter que mexer em algumas posições, sim", afirmou o treinador.

Oswaldo já adiantou que deve poupar o meia Fellype Gabriel, único a disputar todos os jogos do Botafogo neste ano. "É muito provável que o Fellype fique fora. Ele apresentou algumas questões mais importantes nos exames, dificilmente vai conseguir a recuperação para o jogo. Os outros já tiveram melhora, um nível de aproveitamento bem melhor".

Além do meia, o técnico não contará com o volante Marcelo Mattos, suspenso. Em compensação, terá o retorno do lateral Lucas e do meia Seedorf. Renato também tem chances de entrar em campo. "Ele ainda não está totalmente solto, mas isso é progressivo, vai ter o momento que vai estar 100%. É um jogador de alta categoria que enriquece muito a nossa equipe", elogiou Oswaldo.

O treinador só deve confirmar a escalação do Botafogo após o treino de sábado, véspera da partida contra o Nova Iguaçu. Nesta sexta, ele orientou apenas um trabalho tático com os reservas, enquanto os titulares fizeram atividade técnica.