Oswaldo comemora vitória do Atlético-MG e exalta torcida: 'Foi impecável'

Atendido pela torcida, após fazer uma convocação às arquibancadas nos últimos dias, o técnico Oswaldo de Oliveira exaltou o apoio dado pelos torcedores do Atlético Mineiro na vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Independência, em rodada do Brasileirão.

"Quero observar a conjunção da equipe com a torcida e usar minha palavra, nesse momento, para agradecer aos torcedores do Atlético. A torcida foi impecável e me lembrou do tempo dos revezes que sofri aqui. A torcida empurrou o time para cima o tempo todo e essa simbiose, essa cooperação, resulta nisso que a gente viu", disse o treinador.

O apoio foi importante para o Atlético porque o time vinha de rendimento abaixo do esperado em casa nos últimos meses. Foi por essa razão que Oswaldo chegou a fazer a convocação aos fãs atleticanos no início desta semana.

No entanto, os elogios do técnico não se repetiram ao time. Oswaldo deixou claro, ao fim da partida, que não ficou satisfeito com o rendimento da equipe diante do São Paulo. "A equipe não foi impecável, a gente ainda tem muita coisa para melhorar, mas acho que foi um grande jogo, contra um adversário que vem crescendo e fazendo grandes partidas."

Para o treinador, contudo, o Atlético teve os seus méritos, em razão da evolução que o rival vem mostrando, na sua avaliação. "O Dorival melhorou muito a equipe do São Paulo, a gente teve muito trabalho porque eram muitos detalhes para ajustar. Acho que foi um resultado muito importante para nós porque, além da vitória, tem essa coisa de estar aqui, junto com a nossa torcida e vencer novamente aqui no Horto. Isso é muito bom para a equipe."

Autor do único gol da partida, o lateral Fábio Santos apontou a entrega do time para a recuperação na tabela. "A gente vem tendo uma entrega incrível, tanto que não sofremos gols nesses [últimos] três jogos e temos que agradecer ao pessoal da frente, que tem se dedicado bastante, entendendo o momento que a gente está vivendo e se esforçando para nos ajudar na marcação. A gente tem conseguido vitórias importantes, duas seguidas no Campeonato Brasileiro, e temos tudo para engrenar de vez", projetou.

Com o resultado, o Atlético se afastou da zona de rebaixamento e voltou a brigar por uma vaga na zona de classificação à Copa Libertadores. O time chegou aos 37 pontos e ocupa o oitavo lugar da tabela.