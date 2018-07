Oswaldo confirma Botafogo e minimiza desfalques

"Nessa partida não teremos mudanças de características. O Willian sempre pensei em usar nessa função e é onde ele vem treinando desde a minha chegada. Já o Fellype jogou dois anos nessa mesma posição comigo no Japão. Serão nomes diferentes, mas o esquema se mantém", afirmou.

Assim, o Botafogo vai enfrentar o Americano com a seguinte formação: Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Márcio Azevedo; Marcelo Mattos, Renato, Andrezinho e Fellype Gabriel; Willian e Herrera.

Oswaldo disse que William, substituto de Maicosuel, merece uma oportunidade, principalmente por conta da disposição mostrada nos treinos. "O Willian é o jogador mais aplicado do elenco do Botafogo. É aquele cara que nem geme no treinamento, participa de tudo o tempo todo. Por essa abnegação, acredito que ele tem tudo para se firmar e pôr em prática tudo que tem feito desde a pré-temporada", disse.

O treinador aposta que Herrera e Fellype Gabriel manterão o bom nível do Botafogo no duelo com o Americano. "Com o Herrera no lugar do Loco Abreu e com esses dois pelos lados, podemos ter um desempenho muito bom, mesmo sem três titulares importantes", disse o comandante. "Pelas razões pelas quais escolhi cada um, minha expectativa é igual. Acredito que todos possam fazer uma boa partida", encerrou.

O técnico reconheceu, porém, que preferia começar a disputa da Taça Rio com todos os titulares. "A ideia é sempre repetir a equipe titular. Acredito que a consistência vem com a repetição e que os jogadores estarem sempre juntos nos jogos cria um clima de confiança maior", disse.

Ao contrário do que aconteceu durante a Taça Guanabara, o Botafogo terá que conviver com a participação em outro torneio - a Copa do Brasil - durante a Taça Rio. A estreia do time no torneio nacional será em 14 de março, na Paraíba, contra o Treze. Apesar disso, Oswaldo avisou que usará a força máxima nos dois torneios.

"Não pouparei ninguém. Jogaremos sempre com a equipe que estiver nas melhores condições, a não ser em uma sequência de jogos sem intervalo", afirmou. "Não tenham dúvidas de que buscaremos os títulos das duas competições. Jogaremos sempre para vencer", disse.