Oswaldo confirma Botafogo sem Jadson e Antônio Carlos

"Não tenho intenção de mostrar força, quero aproveitar os jogadores que estão em melhores condições e são os mais adequados para esta partida. Conversei com os atletas, que estão tranquilos, é o mais importante no momento. Tenho que seguir minha convicção e procurar o melhor para o Botafogo sempre", declarou o treinador.

Com os desfalques, Brinner e Fábio Ferreira serão mantidos na zaga, enquanto Lucas Zen ganha uma vaga no meio de campo. Antônio Carlos se recuperou de um problema no joelho direito, mas ainda não está em condições físicas ideais. Já Jadson está com dores na coxa direita e também não vai para o jogo.

Na lateral esquerda, Lennon fará sua estreia no lugar do suspenso Márcio Azevedo. Assim, o Botafogo está escalado com: Jefferson; Lucas, Brinner, Fábio Ferreira e Lennon; Lucas Zen, Renato, Fellype Gabriel, Andrezinho e Vitor Júnior; Herrera.

Loco Abreu permanece no banco, como opção, o que, de acordo com Oswaldo, foi encarado com naturalidade pelo atacante. "Tenho conversado com o bastante com o Abreu. Acima de toda a aura, é equilibrado e inteligente. Ele entende que minha opção momentânea é o Herrera", afirmou.