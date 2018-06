Oswaldo confirma escalação de Yago e leva jovens da base para o banco do Atlético

O Atlético Mineiro está definido para o seu terceiro compromisso oficial na temporada 2018. Nesta quarta-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira encerrou a preparação da equipa para o duelo com o Villa Nova, quinta, às 18h30, no Castor Cifuentes, e confirmou a escalação de Yago no meio-de-campo.

Neste início de ano, Oswaldo tem aproveitado para revezar a formação titular com a reserva. E a partida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro será mais uma oportunidade para os suplentes atleticanos. E o volante Yago, que chegou a ser dúvida para o duelo, está confirmado.

Yago não havia treinado na última terça-feira, o que colocou em dúvida a sua escalação e levou Oswaldo a testar Adílson na sua vaga. Mas com a confirmação da sua presença, o Atlético vai entrar em campo com o mesmo time que empatou por 0 a 0 com o Boa na primeira rodada do Campeonato Mineiro.

O Atlético, então, vai jogar diante do Villa Nova com a seguinte formação: Victor, Patric; Bremer, Matheus Mancini e Danilo; Yago e Gustavo Blanco; Hyuri, Valdívia e Erik; Carlos.

Além da escalação, Oswaldo também definiu a lista de relacionados do Atlético. E ela terá novidades, com as presenças do lateral-direito Carlos César, recuperado de grave lesão no tornozelo que o deixou oito meses afastado dos gramados, e os jovens Alerrando e Bruno Roberto, destaques da equipe que participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os zagueiros Iago Maidana, recém-contratado, e Felipe Santana também foram relacionados, mas o atacante Luan segue de fora.

Confira a lista de relacionados do Atlético para o duelo com o Villa Nova:

Goleiros: Victor, Michael e Cleiton.

Laterais: Danilo, Mansur, Carlos César e Patric.

Zagueiros: Matheus Mancini, Felipe Santana, Bremer e Iago Maidana.

Meio-campistas: Roger Bernardo, Yago, Gustavo Blanco, Adilson e Bruno Roberto.

Atacantes: Valdívia, Hyuri, Erik, Pablo, Carlos, Marco Túlio e Alerrandro.