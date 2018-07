Oswaldo confirma estreia de Arouca e quer Cleiton e Valdivia 100%

Depois de adiar por uma semana, o técnico Oswaldo de Oliveira garantiu que o volante Arouca vai estrear pelo Palmeiras na partida contra o Capivariano, sábado, no Allianz Parque. Além disso, o treinador deixou claro não ter pressa para contar com os meias Cleiton Xavier e Valdivia.

Em relação a Arouca, a previsão inicial era de que o jogador tivesse condições de jogo diante do Penapolense, no último domingo, mas Oswaldo resolveu adiar a estreia para o próximo sábado. "O Arouca vai estrear no próximo jogo. Não me perguntem no lugar de quem, porque ainda vou treinar isso", avisou o comandante palmeirense, que tem Alan Patrick, Allione e Robinho como candidatos a deixar a equipe.

O mais cotado para sair é Alan Patrick, que no domingo mais uma vez não conseguiu fazer uma boa exibição. Assim, Robinho, que tem atuado como segundo volante, avança para o meio e abre espaço para a entrada de Arouca. A tendência é que o ex-santista inicie a partida como titular.

Já sobre Cleiton Xavier e Valdivia, Oswaldo é mais cauteloso. O treinador acredita que em breve poderá contar com a dupla, mas só vai colocá-los em campo se sentir que estão com 100% de suas condições físicas. "O Cleiton precisa de mais tempo. Estava parado desde novembro. E também posso aguardar a recuperação do Valdivia. Queremos contar com eles 100% e de forma decisiva", explicou o treinador.

A previsão de Oswaldo, inicialmente, era que Valdivia tivesse condições de jogo também neste sábado, diante do Capivariano, mas o treinador já avisou que a estreia na temporada do chileno será adiada. Desta vez, preferiu não fazer previsões. Quanto a Cleiton Xavier, o meia não está inscrito no Campeonato Paulista e poderia jogar na quarta-feira da próxima semana, quando o Palmeiras enfrenta o Vitória da Conquista, pela Copa do Brasil.