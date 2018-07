Oswaldo confirma Jobson em jogo-treino do Botafogo

Jobson será testado pelo treinador mesmo estando proibido de atuar em um jogo oficial pelo clube até março, quando expira a suspensão imposta pela Corte Arbitral do Esporte, após ser condenado por doping, em setembro passado. Em agosto, o atleta foi dispensado pelo Bahia, último time que defendeu antes de ser reintegrado ao elenco botafoguense.

Ao comentar a decisão de escalar Jobson, nem mesmo que seja apenas no decorrer do jogo-treino do próximo domingo, Oswaldo ressaltou a necessidade de analisar todos os jogadores que tem à disposição. "Vou botar todo mundo para jogar, até porque preciso vê-los em ação também. Alguns já vi jogando, mas preciso ver outros que chegaram. Será realmente um jogo-treino. Vou utilizar para fazer algumas observações", explicou.

O técnico também se mostra satisfeito com o empenho exibido pelos atletas durante esta pré-temporada. "Este é um momento de exigência, e eles estão se esforçando muito para corresponder", disse o comandante, para depois completar: "Estou gostando da aplicação dos jogadores, eles estão tentando se superar".

O jogo-treino contra o Boavista será um teste visando a estreia no Campeonato Carioca, marcada para o próximo dia 22, quando o Botafogo enfrentará o Resende, no Engenhão. Antes de encarar o teste de domingo, o elenco botafoguense fará mais um treinamento na tarde desta sexta e um último neste sábado pela manhã, para em seguida viajar para Saquarema.