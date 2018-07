Oswaldo confirma Kayke em amistoso do Flamengo e nega já estar planejando 2016 A manhã desta sexta-feira foi agitada no CT Ninho do Urubu, no Rio, onde o técnico Oswaldo de Oliveira comandou um treinamento tático do Flamengo visando o amistoso contra o Orlando City, dos Estados Unidos, neste domingo, no estádio do Maracanã, em comemoração pelos 120 anos do clube. O treinador confirmou a presença do atacante Kayke, recuperado de dores musculares, no time titular e negou que já está planejando a temporada de 2016 por causa da eleição presidencial no início de dezembro.