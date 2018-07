Oswaldo confirma Kelvin e Cleiton Xavier no Palmeiras

O Palmeiras deve fazer pelo menos duas alterações na lista dos 28 inscritos para a disputa do mata-mata na próxima fase do Campeonato Paulista. O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou que o meia Cleiton Xavier e o atacante Kelvin serão inscritos, mas ainda não sabe no lugar de quem.

"Kelvin e Cleiton Xavier eu vou inscrever com certeza. Tenho que ver quem eu vou trocar, porque temos problemas de lesões. O Alan Patrick, João Paulo e o Tobio serão reavaliados para sabermos. O Allione fez uma cirurgia hoje (quarta-feira) e está praticamente fora", comentou o treinador.

O Palmeiras precisa mandar a lista dos novos inscritos até 48 horas antes da partida. Caso o jogo com o Botafogo seja confirmado para a segunda-feira, o clube terá até sábado para atualizar a lista. Além de Kelvin e Cleiton Xavier, o clube chegou a sonhar que poderia inscrever Egídio, mas a burocracia ucraniana deve impedir a utilização do atleta.

O fato de poder contar com apenas 28 jogadores no campeonato fez com que a equipe alviverde passasse por uma situação curiosa nesta quarta-feira. Oswaldo tinha apenas 17 jogadores a disposição, por isso, escalou só seis para o banco de reservas.