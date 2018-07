Oswaldo confirma Palmeiras sem Valdivia, Cleiton Xavier e Tobio

O Palmeiras está definido para enfrentar o Botafogo domingo, às 11 horas, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico Oswaldo de Oliveira chegou a fazer dois treinamentos com Cleiton Xavier entre os titulares, mas decidiu deixá-lo no banco de reservas. Quem lhe fará companhia como opção é o chileno Valdivia, e ambos não começam atuando por questões físicas. Um desfalque inesperado é o zagueiro argentino Tobio, que está com dores musculares.

"O Valdivia está apto, mas não começa a partida. É o time que vem jogando sempre. Valdivia precisa evoluir mais fisicamente e repetir algumas partidas para iniciar os jogos. Ele e Robinho sabiam que iriam atuar 45 minutos (contra o Ituano), mas agora temos uma partida decisiva e ele ainda está evoluindo", explicou o treinador palmeirense.

Em relação a Cleiton Xavier, Oswaldo explicou que ele está ainda mais atrasado fisicamente do que o chileno. "Em uma comparação com o Valdivia, ele está mais atrasado. Ele precisa se adaptar, teve uma contusão inesperada durante sua recuperação e isso o atrapalhou. Fizemos alguns jogos-treinos para vê-los em ação e não conseguimos utilizá-lo", completou. Entretanto, o treinador deixou claro que pretende contar com a dupla no futuro como titular. "Se Cleiton Xavier e Valdivia estiverem voando, vão jogar", avisou.

Na quinta e nesta sexta-feira, Oswaldo comandou um treinamento tático no qual deu indícios de que Cleiton Xavier seria titular. Valdivia ficou na academia fazendo fortalecimento muscular. Em relação ao restante do time, o lateral-esquerdo Zé Roberto está de volta, recuperado de dores musculares. Já Tobio continua de fora, também por problemas físicos.

O Palmeiras tem até a noite desta sexta para enviar para a Federação Paulista a lista dos 28 inscritos para a fase final do Paulista. É possível fazer até quatro alterações, sendo que duas são certas: Cleiton Xavier e Kelvin entram e João Paulo e Allione saem da lista, por estarem machucados.

E o Palmeiras que vai a campo no domingo deve ter: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho, Dudu e Rafael Marques; Cristaldo.