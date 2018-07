Oswaldo confirma Rafael Marques no time do Botafogo O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou nesta sexta-feira a escalação do atacante Rafael Marques contra o Boavista, domingo, no Engenhão, pela última rodada da fase de classificação da Taça Guanabara. O jogador veio para o clube por indicação do treinador e ainda não marcou nenhum gol desde que chegou, no ano passado. Marques vai ocupar a vaga de Bruno Mendes, que não estava bem e foi barrado.