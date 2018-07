Oswaldo confirma Robinho como titular do Atlético-MG e elogia: 'Confio nele'

Em sua estreia como técnico do Atlético-MG, Oswaldo de Oliveira promoverá o retorno de Robinho ao time titular. Nesta sexta-feira, o treinador não poupou elogios ao jogador e confirmou que ele estará entre os 11 que entrarão em campo no duelo de domingo diante do Atlético-PR, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro.

"O Robinho vai ser titular nesse jogo. É um jogador que confio e conheço. Sei bem das qualidades dele e acho que tem muito a dar para o Atlético-MG", declarou o treinador. "É um jogador com quem trabalhei duas vezes: em 2005, quando ele estava começando, um pouco antes de ir para a Europa, e em 2014, quando estava voltando ao Santos. Então, é um jogador que conheço bem."

Robinho trabalhou durante toda a semana no time titular na vaga de Luan, que, sentindo dores musculares, não treinou nos últimos dias e está vetado para a partida. Oswaldo, no entanto, deixou claro que a titularidade de Robinho em nada tem a ver com a contusão de Luan e bancou o retorno do jogador à equipe.

"O Robinho tem uma coisa que ele gosta muito de fazer que é jogar futebol, jogar bem, com motivação, contagiar os companheiros. É um cara extremamente alegre", considerou Oswaldo. "O que ele quer é cooperar, colaborar e voltar a jogar aquilo que ele sabe jogar porque ele tem um compromisso muito grande com ele mesmo."

Vivendo um ano bem abaixo do esperado, Robinho perdeu espaço na equipe ainda sob o comando de Roger Machado e se tornou reserva de fato com a chegada de Rogério Micale. Mas Oswaldo aposta nele e o escalará no time que terá no domingo: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Elias, Valdívia e Cazares; Robinho e Fred.

Empolgado por sua primeira semana de trabalho no time, Oswaldo fez um balanço positivo dos treinamentos. "Embora tenhamos uma semana excepcional, com cinco dias de trabalho, tem muitas coisas que eu gostaria de trabalhar. Parti, sempre, da bola parada defensiva, que precisávamos ajustar. Daí, passávamos para outras situações, uma delas a transição defesa ataque, uma coisa que a gente tem prestado atenção", avaliou.