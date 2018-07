Oswaldo confirma Thiago Ribeiro com titular no Santos

O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou, nesta sexta-feira, o que ele já vinha sinalizando nos últimos treinos. Após dois meses se recuperando de um estiramento no ligamento colateral do joelho direito, Thiago Ribeiro volta ao time titular do Santos, fazendo com que Geuvânio inicie no banco a partida diante da Chapecoense, sábado, às 18h30, na Vila Belmiro.

"Claro que tem dois meses que (Thiago Ribeiro) não joga, mas um dia teria que voltar, tem todas as condições, é experiente, então vai iniciar e se houver uma alteração tenho no banco o Stéfano Yuri, o Geuvânio, Jorge Eduardo e Diego", explicou Oswaldo de Oliveira, em entrevista coletiva.

A contusão de Thiago Ribeiro foi na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no dia 18 de maio, na Arena Pantanal, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, ele volta para atuar ao lado de Gabriel e Rildo e fazer funcionar um ataque que fez apenas 12 gols neste Brasileirão.

"No último jogo (derrota por 1 a 0 para o Fluminense), não fizemos gols mas finalizamos. Contra o Palmeiras, fizemos dois e criamos oportunidades. Claro que a volta do Thiago é importantíssima. Ele é experiente e vai dar mais peso à nossa equipe no ataque", avalia o treinador.

Do outro lado, a zaga só foi furada seis vezes em 11 jogos do Brasileirão e é uma das melhores da competição até aqui. "Os nossos zagueiros são excelentes e o goleiro também, mas não nos defendemos só com eles. Esse entendimento de todos os jogadores nos tem dado essa maior segurança em termos defensivos."

Contra a Chapecoense, o Santos deve jogar com: Aranha; Cicinho, Bruno Uvini, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Gabriel e Rildo. O time santista, com 17 pontos, é nono colocado no Brasileirão, a três pontos do vice-líder Corinthians.