Oswaldo confirma Yago como titular no Atlético-MG; Fábio Santos vira dúvida

+ Confira a classificação do Brasileiro Série A

Fábio Santos treinava normalmente entre os titulares quando se chocou com o atacante Rafael Moura e sofreu uma torção no tornozelo direito. O jogador se tornou dúvida e será reavaliado no sábado para saber se tem condições de enfrentar o Corinthians.

A outra dúvida atleticana foi solucionada no treino desta sexta. Yago ganhou a disputa com Adilson e será o primeiro volante do Atlético-MG no domingo, ao lado de Elias. O próprio Oswaldo confirmou a informação e fez questão de elogiar o novo titular.

"Eu não conhecia bem o Yago porque, no início do ano, quando ele se destacou em alguma partidas no Campeonato Mineiro, eu não vi porque não estava no Brasil, trabalhei de janeiro a maio no Oriente Médio. As referências eram muito boas, mas fui constatando isso no treinamento, vendo a facilidade que ele tem tanto de atacar quanto de defender, fazer infiltrações, fazer a leitura do jogo para encaixar nas coberturas. Isso tudo foi me dando confiança, ele agarrou a chance com unhas e dentes e, hoje, é o titular da equipe", declarou.

Yago aproveitou a oportunidade ao ter uma boa atuação na vitória do último domingo por 3 a 0 sobre o Coritiba. Na ocasião, o então titular Adilson foi desfalque por sentir um problema muscular. E Oswaldo avaliou que a sequência de jogos tem sido determinante para a queda de produção do jogador.

"Quero abrir um parênteses e falar do Adilson, que é um jogador mais experiente e que vinha jogando nessa posição. O Adilson vinha jogando há muito tempo na Europa, acostumado a jogar 30 jogos por ano, chegou aqui e já passou do 50º. Ele vem tendo uma recuperação bem difícil entre os jogos. Inclusive, sofreu uma contusão por causa disso e, realmente, ainda não conseguiu se recondicionar, readquirir a melhor forma."

Ainda em busca de uma vaga na Libertadores, o Atlético-MG precisa vencer o campeão Corinthians para seguir na briga. A equipe deverá entrar em campo com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fabio Santos (Mansur); Yago, Elias, Otero, Valdivia e Robinho; Fred.