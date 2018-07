Oswaldo confirma Zé Roberto e Valdivia e faz mistério no ataque

O técnico Oswaldo de Oliveira tem apenas uma dúvida para escalar o Palmeiras que enfrenta o Corinthians domingo, às 16h, no Itaquerão. O mistério está em quem jogará no ataque e em uma das vagas do meio-campo. Alguns jogadores já têm presença confirmadas, como Fernando Prass, Egídio, Valdivia, Zé Roberto e Rafael Marques.

O curioso é que Oswaldo foi escalando o time conforme as perguntas sobre determinados jogadores eram feitas. Como já fez em outras oportunidades, começou assegurando apenas que Fernando Prass é nome certo, depois foi "entregando" o time.

"O Rafael Marques faz falta para a nossa equipe. Ele é tático, técnico e tem boa leitura da partida. Jogador que vinha demonstrando entrosamento com os companheiros e ajudando bastante. Vai iniciar no domingo", disse o comandante palmeirense.

Em relação a Egídio e Zé Roberto, o treinador confirmou que ambos continuam na equipe. "O Egídio tem evoluído bastante na lateral. Ainda não é o jogador que pode ser. Para esse momento, estou preferindo o Zé no meio para a equipe ter mais consistência e o Egídio pode evoluir", disse.

Sobre Valdivia, reafirmou que o jogador vai continuar no time e esta será a terceira partida consecutiva do chileno como titular. O meia, inclusive, fará seu último jogo antes de se apresentar para a seleção chilena que disputará a Copa América. Como tem contrato até 17 de agosto, existe a possibilidade dele nem mesmo voltar ao time alviverde.

Oswaldo ainda deixou claro que não pretende mexer no esquema tático. "Vejo todas as equipes do mundo jogando da forma que o Palmeiras joga", defende-se. Assim, a dúvida é sobre quem joga na frente. Ele está entre Leandro Pereira, Cristaldo e Kelvin, que se for o escolhido, atuará mais pela direita e Rafael Marques será o centroavante. Caso opte por um dos dois primeiros, aí é Rafael quem ficará na direita.

O Palmeiras deve ir a campo com Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Arouca, Valdivia, Zé Roberto e Kelvin (Cristaldo ou Leandro Pereira); Rafael Marques.