Oswaldo critica estardalhaço pela escalação de Valdivia

A vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Mogi Mirim, neste sábado, não acalmou o técnico Oswaldo de Oliveira. Irritado na entrevista coletiva depois do jogo, no Allianz Parque, o treinador criticou reportagens publicadas na imprensa, que no entender dele, o debochavam por ter mudado de ideia e optado por relacionar Valdivia depois de comunicar que o chileno estaria fora da partida pelo Campeonato Paulista.

"Fizeram chacotas, brincadeiras, atitudes medíocres e brincadeiras jocosas. Eu tenho todo direito de voltar atrás quando eu quiser, porque quero o melhor do Palmeiras", disse Oswaldo.

Na última sexta-feira o técnico havia explicado em entrevista coletiva na Academia de Futebol que o chileno não iria para o jogo por não estar na forma física ideal. Logo depois o treinador mudou de ideia ao saber da lesão do meia Alan Patrick.

Oswaldo, então, resolveu comunicar a mudança aos jornalistas e criticou a repercussão da sua atitude. O técnico comparou que também mudou de ideia sobre a escalação do time na véspera da partida contra o Bragantino.

"Naquela vez eu tive de mudar nove jogadores e ainda assim tive a dignidade para avisar aos jornalistas para que ninguém publicasse informações erradas. Todos os repórteres gostaram do que fiz, fui elogiado e não houve esse estardalhaço", lembrou.

Valdivia jogou pela primeira vez em 2015 no último sábado e entrou aos 19 minutos do segundo tempo. O chileno fez boas jogadas, levantou a torcida e arrancou elogios do técnico. Oswaldo explicou que de todos os membros da comissão técnica, ele era o único favorável a adiar a estreia do meia, que substituiu Cristaldo quando o placar da partida já estava 3 a 1.