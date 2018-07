Oswaldo dá bronca e critica acomodação no Botafogo A semana que antecedeu o clássico deste domingo, com o Fluminense, foi produtiva e tranquila no Botafogo. Pelo menos até a manhã desta sexta-feira, quando o técnico Oswaldo de Oliveira perdeu a paciência com o que considerou excesso de acomodação dos jogadores em um treino tático. O treinador não ficou nem um pouco satisfeito com o desempenho na atividade.