Oswaldo dá treino com foco em trabalho de Arouca no Palmeiras

O técnico Oswaldo de Oliveira não esconde sua admiração pelo volante Arouca, com quem trabalhou no Santos, e espera o quanto antes contar com o novo reforço do Palmeiras. A expectativa é que isso aconteça neste sábado, contra o Capivariano, por isso, o treinador tem feito as últimas atividades basicamente em cima do rendimento do jogador.

Na sexta-feira, ele comandou um treino tático onde deu muito mais atenção para a equipe reserva e gritou bastante com Arouca e Cleiton Xavier. Um dos pedidos mais repetidos pelo treinador é que a bola passasse sempre pelo volante, que ditou o ritmo das jogadas e mostrou boa condição física.

Na segunda-feira, ele atuou o primeiro tempo do jogo-treino contra a Portuguesa e também parece ter dado conta do recado. E, nesta terça-feira, mais uma vez ele foi um dos atletas que mais recebeu atenção do treinador durante um coletivo só com os jogadores reservas (que não começaram a partida contra o Penapolense).

Com Arouca praticamente assegurado para estrear no sábado, o foco de Oswaldo é decidir quem sai do time. Allione e Alan Patrick estão entre os mais fortes candidatos enquanto Robinho, que tem atuado no setor de Arouca, parece com moral e deve continuar, atuando mais à frente. Entretanto, ainda corre por fora, mas com chances pequenas de perder espaço.

Oswaldo deve começar a fazer treinamentos específicos para a partida nesta quarta-feira. Além da questão de quem vai sair para a entrada de Arouca, outra dúvida é a utilização de Zé Roberto. O lateral-esquerdo se recupera de dores na coxa esquerda e tudo caminha para que ele esteja em campo. Nesta terça, ele chegou a iniciar a atividade no gramado, mas depois foi para a academia.