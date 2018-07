Oswaldo de Oliveira acerta permanência no Kashima

O técnico brasileiro Oswaldo de Oliveira acertou a renovação de contrato com o Kashima Antlers, clube japonês onde está desde 2007. Ao assinar o novo compromisso até o final de 2011, ele já definiu a necessidade de fazer uma reformulação no elenco e prometeu buscar reforços no Brasil.

"Recebi uma ótima proposta para renovar o meu contrato com o Kashima Antlers e aceitei o desafio de dar continuidade nesse projeto", afirmou Oswaldo de Oliveira, que já conquistou seis títulos desde que chegou ao clube em 2007, incluindo um tricampeonato japonês.

"Faremos uma renovação no elenco, principalmente porque temos seis jogadores do time titular com mais de 30 anos. Vamos buscar jovens jogadores e não descartamos a contratação de brasileiros. Já pedi a contratação de um lateral-esquerdo e um volante que jogam no Japão. Precisaremos de reforços para todos os setores do time", disse Oswaldo de Oliveira.

Por enquanto, apenas um jogador brasileiro está garantido no grupo do Kashima para a próxima temporada: o meia Fellype Gabriel, ex-Flamengo, que acertou sua permanência no clube. Já o atacante Marquinhos, ex-Coritiba, e o zagueiro Gilton, revelado nas categorias de base do Cruzeiro, não renovaram contrato e foram liberados.