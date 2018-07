Oswaldo de Oliveira aguarda BID para promover estreia de Renato no Santos

SANTOS - O Santos deverá ter a estreia de Renato, volante no título brasileiro de 2002, na partida desta quinta-feira, contra o Goiás, no Serra Dourada, pela sexta rodada do Brasileirão. O jogador está escalado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, mas sua participação no confronto depende de seu nome constar no BID (Boletim Informativo Diário) ainda nesta quarta-feira.

Renato saiu do Santos em 2004 e fez sucesso no Sevilla, da Espanha. Voltou ao Brasil em 2011, para defender o Botafogo. Sem espaço no clube carioca, retornou para casa na Vila Belmiro. Diante do Goiás, vai se alternar com Arouca nos postos de primeiro e segundo volantes.

Para o jogo no Serra Dourada, Oswaldo fez diversas alterações no time. Cicinho volta de suspensão e retoma o posto na lateral-direita no lugar de Bruno Peres. Com Mena servindo à seleção chilena e Emerson machucado, Zé Carlos será titular do outro lado. No ataque, os titulares Thiago Ribeiro e Leandro Damião estão machucados. Assim, Geuvânio vai jogar mais aberto e Gabriel será o centroavante.

Outra novidade é o zagueiro Jubal. O jogador estava na seleção sub-21, mas foi cortado pelo técnico Gallo, que só levou 21 dos 23 convocados para o Torneio de Toulon, na França. O outro jogador que ficou de fora também é santista: o jovem Paulo Ricardo, também zagueiro. Assim, o Santos vai pegar o Goiás, às 19h30 desta quinta, com: Aranha; Cicinho, Jubal, David Braz e Zé Carlos; Renato (Leandrinho), Arouca, Lucas Lima e Cícero; Geuvânio e Gabriel.