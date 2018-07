Oswaldo de Oliveira assina por 1 ano com o Santos

SANTOS - O Santos oficializou nesta segunda-feira a contratação do técnico Oswaldo de Oliveira, após ele assinar vínculo de 1 ano com o clube, até o dezembro de 2014. O acordo já estava fechado desde a semana passada, quando o treinador acertou sua saída do Botafogo, onde ficou por duas temporadas.

Oswaldo de Oliveira chega para substituir Claudinei Oliveira, que foi dispensado pela diretoria santista mesmo tendo feito a melhor campanha entre os clubes paulistas no Brasileirão - terminou em sétimo lugar. A intenção do Santos era ter um treinador mais experiente para a temporada 2014.

Claudinei Oliveira era auxiliar quando Muricy Ramalho foi demitido pelo Santos em maio. Inicialmente, ele assumiu como interino, mas depois foi efetivado no cargo, ficando até o final da temporada. Mas, com a possibilidade de contratar Oswaldo de Oliveira, acabou dispensado pela diretoria. Essa é a terceira passagem de Oswaldo de Oliveira pelo Santos. A primeira foi em 1997, ainda como auxiliar de Vanderlei Luxemburgo. Depois, já como técnico, voltou em 2005, somando nove vitórias, quatro empates e três derrotas nos 16 jogos que fez pelo Paulistão e pela Libertadores.

Além do acerto com Oswaldo de Oliveira, o Santos está trabalhando para reforçar o elenco. O atacante Leandro Damião é o primeiro a chegar, mas o atacante chileno Vargas também pode vir. Em compensação, jogadores como o zagueiro Durval e o volante Marcos Assunção já deixaram a Vila Belmiro.