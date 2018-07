Oswaldo de Oliveira assume Botafogo nesta sexta-feira

RIO - Oswaldo de Oliveira foi contratado no dia 5 de dezembro, mas vai assumir o comando do Botafogo apenas nesta sexta-feira, quando acontecerá a sua apresentação oficial na sede de General Severiano, no Rio. Até então, o treinador ainda tinha compromissos com seu antigo clube, o Kashima Antlers, do Japão. Agora, porém, ele está liberado para ser o novo técnico botafoguense.

Apesar de ter acertado sua ida para o Botafogo no começo do mês, Oswaldo de Oliveira ficou mais alguns dias no Kashima Antlers para a disputa da Copa do Imperador. Mas o time japonês foi eliminado nas oitavas de final, em jogo realizado no último sábado. Assim, o treinador pôde viajar para o Rio para começar, nesta sexta-feira, o seu novo desafio.

Com 61 anos, Oswaldo de Oliveira foi contratado pelo Botafogo para substituir Caio Júnior, demitido na reta final do Brasileirão. Ele estava no Kashima Antlers desde de 2007, mas já passou por grandes clubes do Brasil, como Corinthians, Fluminense, Flamengo e Vasco, entre outros. Junto com o treinador, chegam o auxiliar Luiz Alberto e o preparador físico Ricardo Henriques.