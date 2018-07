Oswaldo de Oliveira assume o comando do Sport nesta quarta

O Sport definiu o seu novo técnico para a sequência da temporada 2016. A diretoria do clube pernambucano anunciou a contratação de Oswaldo de Oliveira, que vai dirigir o time na decisão do Campeonato Pernambucano e também na disputa do Campeonato Brasileiro.

Oswaldo chega ao Sport para suceder Paulo Roberto Falcão, demitido após um início de temporada irregular, que culminou na eliminação nas semifinais da Copa do Nordeste. Nos últimos dias, sem a definição do novo treinador, o time vem sendo dirigido interinamente pelo auxiliar técnico Thiago Gomes.

Agora é Oswaldo quem vai comandar o time, que está classificado para a decisão do Campeonato Pernambucano e terá pela frente o Santa Cruz em partidas marcadas para os dias 4 e 8 de maio. A equipe também está na Copa do Brasil e vai encarar o Aparecidense na quinta-feira, no jogo de volta da primeira fase, mas a diretoria já anunciou anteriormente que a competição não é o foco do time, mais interessado em disputar a Copa Sul-Americana no segundo semestre.

Oswaldo possui um extenso currículo, tendo passado por alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Vasco, São Paulo, Fluminense, Flamengo, Santos, Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. O treinador, porém, estava sem clube desde o fim de novembro de 2015, quando foi demitido do Flamengo. Agora está de volta ao futebol para comandar o Sport, sendo esperado nesta quarta-feira no Recife para iniciar o seu novo trabalho.