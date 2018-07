Oswaldo de Oliveira cobra agilidade em treino do Botafogo

O técnico Oswaldo de Oliveira continua exigindo bastante dos jogadores do Botafogo durante a pré-temporada. Na manhã desta terça-feira, em General Severiano, o elenco realizou um trabalho técnico, no qual os atletas foram divididos em grupo de quatro de acordo com a posição de origem.

Sob chuva fina, o novo treinador cobrava agilidade e 'pegada' a todo momento na troca de passes.

O elenco do Botafogo seguirá treinando em General Severiano, eventualmente no Engenhão, até o próximo sábado, quando viajará a Saquarema para o amistoso contra o Boavista no dia seguinte e também para treinar até a estreia no Carioca-2012 contra o Resende.