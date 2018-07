Oswaldo de Oliveira comanda 1º treino no Flamengo

O técnico Oswaldo de Oliveira comandou o seu primeiro treino no Flamengo nesta sexta-feira e, após a atividade, revelou ter ficado satisfeito com a "aplicação" de seus novos comandados. Segundo o treinador, o mais importante no momento é motivar o elenco.

"Tem o abatimento (após derrota no clássico contra o Vasco, pela Copa do Brasil) e estou tentando reanimar o grupo, mesmo aqueles que não jogaram. Procuro sempre atingir o jogador com estímulo, tentando motivar, usando experiências, lembrando fatos para ajudar que essa superação aconteça e para ter tranquilidade para jogar", disse Oswaldo de Oliveira, em entrevista coletiva.

"Hoje (sexta-feira) tive o contato mais próximo, no campo. Tive a confirmação daquilo que a gente tinha impressão: os jogadores são bons, de bom nível. E o mais importante é que são jogadores aplicados. Esse é o destaque, a aplicação deles, a vontade de acertar", ponderou Oswaldo de Oliveira.

Assim como fizera na apresentação, o técnico voltou a elogiar o São Paulo, adversário deste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio. "É um timaço, de grandes jogadores. A derrota é algo que a gente espera nesse campeonato, nesse calendário. As equipes claudicam no meio. Não tem nenhum time que ainda não tenha demonstrado fragilidade. Mas isso não dispersa nossa atenção com o adversário. Eles têm grandes jogadores, um treinador novo, que está implementando maneira de trabalhar. Vemos com muito respeito".