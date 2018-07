Oswaldo de Oliveira confirma o Santos com força máxima na quinta

O técnico Oswaldo de Oliveira acabou nesta quarta-feira com os rumores de que poderia poupar algum titular e confirmou o Santos com força máxima para enfrentar o Londrina, nesta quinta, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Como perdeu o jogo de ida por 2 a 1 no Paraná, o time santista precisa vencer para ir às oitavas de final da competição.

Em relação ao time que perdeu o clássico para o Corinthians no último domingo, também na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, Oswaldo de Oliveira fará apenas duas mudanças forçadas: o zagueiro Jubal entra no lugar de Bruno Uvini, que está contundido, e o lateral-esquerdo chileno Mena volta ao time titular, após ter cumprido suspensão no último jogo.

"Vai todo mundo para o jogo", avisou o treinador, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, quando confirmou a escalação santista. Assim, até mesmo o recém-contratado atacante Robinho, que fez sua estreia no clássico de domingo, estará em campo diante do Londrina. Ele formará o ataque com Thiago Ribeiro e Leandro Ribeiro.

A escalação santista para enfrentar o Londrina terá Aranha; Cicinho, Jubal, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Leandro Damião e Robinho.