Oswaldo de Oliveira confirma Palmeiras para a estreia

O elenco do Palmeiras realizou nesta sexta-feira o último treinamento antes da estreia no Campeonato Paulista contra o Audax, sábado, às 17h, no Allianz Parque. Sem mistérios, o técnico Oswaldo de Oliveira repetiu a formação dos últimos treinos e praticamente confirmou a equipe para o jogo deste final de semana.

A formação terá: Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Renato, Gabriel, Allione e Robinho; Maikon Leite e Leandro Pereira. A diretoria alviverde inscreveu 18 jogadores no estadual, mas já pode ter alguns desfalques na lista. O zagueiro Jackson se chocou com um companheiro durante o treinamento e teve que deixar a atividade mais cedo.

Victor Ramos ficou fora do treino por sentir dores musculares e é dúvida para a partida, assim como o volante Amaral, que se recupera de dores lombares e nesta sexta-feira apenas correu em volta do gramado. Já Mendieta, que negocia sua saída do clube, ficou treinando em separado e, oficialmente, faz fortalecimento muscular.

O meia Valdivia ficou no departamento médico. Ele está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda e não tem previsão para voltar aos gramados.