Oswaldo de Oliveira convoca 24 jogadores para sua estreia no Atlético-MG

O técnico Oswaldo de Oliveira, do Atlético Mineiro, divulgou neste sábado uma relação com 24 jogadores para a partida contra o Atlético Paranaense, neste domingo, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, que marcará sua estreia pelo clube alvinegro. O mesmo grupo de atletas também será utilizado na final da Copa da Primeira Liga, na próxima quarta, contra o Londrina, no estádio do Café, em Londrina.

O elenco atleticano treinou na manhã deste sábado na Cidade do Galo, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. O atacante Luan foi poupado pela comissão técnica e será avaliado na próxima segunda-feira. Ele ainda pode integrar a delegação que disputará o jogo contra o Londrina.

Relacionado para o jogo contra o Atlético-PR, meia Otero não poderá defender o time mineiro na final da Primeira Liga, pois após a partida deste domingo se apresentará à Venezuela para atuar pelo país nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Copa do Mundo de 2018. O jogador deverá viajar no início da semana que vem para se apresentar ao técnico Rafael Dudamel para as partidas contra o Uruguai e o Paraguai, nos dias 5 e 10 de outubro, respectivamente.

Desta forma, o comandante Oswaldo de Oliveira poderá colocar em campo para iniciar o jogo contra o time rubro-negro paranaense a seguinte escalação: Victor; Alex Silva, Gabriel, Leonardo SIlva e Fábio Santos; Adilson e Elias; Robinho, Cazares e Valdívia; Fred.

Confira a lista dos 24 escolhidos por Oswaldo de Oliveira para os jogos contra o Atlético Paranaense em Londrina:

Goleiros: Victor, Uilson e Cleiton;

Laterais: Alex Silva, Fábio Santos, Leonan e Mansur;

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Bremer, Matheus Mancini e Felipe Santana;

Volantes: Roger Bernardo, Adilson, Elias e Yago;

Meias: Cazares, Otero, Valdívia e Marlone;

Atacantes: Robinho, Clayton, Fred e Rafael Moura.