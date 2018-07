Oswaldo de Oliveira descarta usar Gabriel Jesus no Paulistão

Além da derrota por 1 a 0 para o Corinthians, muitos torcedores do Palmeiras têm mais um motivo para se lamentar neste domingo. O técnico Oswaldo de Oliveira praticamente descartou a utilização do atacante Gabriel Jesus no Campeonato Paulista, pelo fato de por contar com apenas 28 jogadores no estadual.

"Provavelmente ele não será inscrito. Com o limite de 28 inscrições, dificilmente eu terei chance de inscrevê-lo. É um grande jogador e que eu gostaria de vê-lo, mas não acredito que não será possível", disse o treinador palmeirense, após o jogo contra o Corinthians.

Gabriel Jesus, de 17 anos, é considerado uma das maiores apostas da base do Palmeiras nos últimos anos. O garoto conquistou números impressionantes na base e após uma longa negociação, renovou contrato por mais cinco anos e recebeu a promessa de que seria promovido para o elenco principal.

Após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o garoto foi promovido e, como não deve ser inscrito no estadual, a tendência é que ele apenas ajude nos treinamentos, já que Oswaldo de Oliveira pretende ficar com 34 atletas no elenco principal.

O Palmeiras já inscreveu 21 jogadores para o estadual e restam sete vagas em aberto, sendo seis jogadores assegurados: Aranha, João Pedro, Nathan, Arouca, Valdivia e Cleiton Xavier. A última vaga deve ficar entre Andrei e Victor Ramos. O clube tem até o dia 10 para inscrever os atletas.