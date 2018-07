Oswaldo desconversa sobre Rafael Marques, mas não descarta chegada ao Corinthians

Ainda sonhando com a classificação à Libertadores, o Corinthians segue no mercado em busca de reforços para a próxima temporada. Sabendo de suas carências ofensivas, o time possui negociações avançadas com o meia Wagner, que está rescindindo com o Tianjin Teda, da China. Outro nome que pode desembarcar no Parque São Jorge é Rafael Marques, atacante que defende o Palmeiras e que não foi descartado pelo técnico Oswaldo de Oliveira.

O comandante, contudo, prefere manter a cautela para comentar possíveis chegadas. "No caso do Wagner, a hora que vestir a camisa e entrar em campo, eu vou falar. Não gosto de comemorar antes, porque depois pode não acontecer", disse em entrevista ao Esporte Interativo.

Sobre o jogador do rival, o treinador seguiu desconversando. "O Rafael Marques é o mesmo caso do Wagner, está jogando no Palmeiras, terminando lá, que eu saiba ele tem contrato até o fim do ano que vem. Não dá pra falar nada agora."

Para 2017, o clube já confirmou as chegadas dos atacantes Jô, que estava sem clube após sair do Jiangsu Suning, da China, e Luidy, que disputa a Série B pelo CRB.

"O Jô é uma realidade, já está treinando e se preparando. A negociação com ele estava em andamento quando eu cheguei, mas aprovei na hora", finalizou.

Em busca do G-6, o Corinthians volta a jogar na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Figueirense, na quarta-feira, às 21h45, no estádio Orlando Scarpelli, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.