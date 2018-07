Oswaldo de Oliveira destaca intensidade do Botafogo na estreia em 2013

RIO - O Botafogo começou o Campeonato Carioca a todo vapor. O time venceu o Duque de Caxias por 3 a 0, com três gols marcados já no primeiro tempo, na noite do último domingo, no Engenhão, e deixou o técnico Oswaldo de Oliveira satisfeito, embora a equipe tenha caído de rendimento na etapa final e sentido os efeitos provocados pela falta de condições físicas ideias neste início de temporada.

"De uma maneira geral foi muito bom, principalmente pelo reflexo do resultado. A equipe começou o jogo de forma muito intensa, sabíamos que íamos precisar administrar por ser o primeiro jogo. O primeiro tempo muito bom construiu o placar, no segundo suportamos bem a melhora do Duque de Caxias, que veio de forma mais ofensiva. Foi um passo importante no primeiro turno do campeonato", elogiou o treinador, ao analisar a estreia botafoguense.

Curiosamente, os três gols do Botafogo saíram em lances de bola parada, sendo que o último deles, marcado por Antônio Carlos, foi resultado de uma jogada ensaiada, claramente treinada durante a pré-temporada da equipe. O fato foi festejado por Oswaldo de Oliveira, que exaltou a competência na execução do ataque que decretou o 3 a 0 no placar - antes disso, Andrezinho e Bolívar marcaram os dois primeiros gols.

"É necessário muita precisão. Foi bom, deixa todo mundo confiante para insistir nesse tipo de jogada, principalmente em um jogo como o de hoje (domingo), em que íamos pressionar o adversário e ter muitas oportunidades com bola parada", completou o comandante, que agora já começa a projetar o duelo que o time travará com o Bangu, nesta quinta-feira, em Moça Bonita, onde poderá contar com o retorno de Bruno Mendes, Dória e Jadson. Eles estavam com a seleção brasileira eliminada na primeira fase do Sul-Americano Sub-20 e voltam a ficar à disposição do clube.