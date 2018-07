Oswaldo de Oliveira deve ser o novo técnico do Santos

SANTOS - Falta pouco para Oswaldo de Oliveira ser anunciado como o novo treinador do Santos. A lista dos candidatos à sucessão de Claudinei Oliveira está reduzida a quatro nomes, que serão colocados em votação na reunião semanal do Comitê de Gestão, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. Oswaldinho é o favorito, com Ney Franco em segundo e Enderson Moreira em terceiro. Paulo Autuori é a quarta opção.

Oswaldo foi atendido no pedido de R$ 400 mil mensais de salário e aceita trabalhar com os profissionais que fazem parte da comissão técnica permanente do Santos. Em conversa recente com o presidente em exercício Odílio Rodrigues Filho, o técnico do Botafogo demonstrou entusiasmo com o projeto santista, que estabelece a contratação de pelo menos três jogadores para dar mais qualidade ao melhor time paulista do Campeonato Brasileiro.

O único risco de a contratação de Oswaldo não dar certo é se houver uma reviravolta na última rodada do Brasileiro, com a classificação do Botafogo para a Libertadores, e ele decidir ficar no clube carioca para comandar o time na mais importante competição sul-americana.