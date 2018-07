Oswaldo de Oliveira diz ainda estar focado no Kashima

A decisão do treinador foi tomada após uma reunião com a diretoria do clube japonês e em razão do período em que ainda trabalhará no Japão e dos jogos decisivos que faltam a ser disputados pela Copa do Imperador. O próximo desafio será contra o Kyoto Sanga FC, no próximo dia 17, pelas oitavas de final.

Oswaldo foi confirmado no Botafogo na segunda-feira. Ele será o substituto de Caio Júnior, demitido três rodadas antes do fim do Campeonato Brasileiro. Mesmo no Japão, o novo treinador do time carioca avisou que deverá trabalhar com a diretoria na contratação de reforços para a temporada 2012.