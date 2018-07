Oswaldo de Oliveira é absolvido em julgamento no TJD

SANTOS - Oswaldo de Oliveira foi absolvido por unanimidade pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) no julgamento desta segunda-feira à noite. O treinador santista corria o risco de ser condenado de um a seis jogos de suspensão em razão de ter sido expulso no jogo Santos 5 x 1 Botafogo, dia 31 de janeiro, na Vila Belmiro. Ele estava enquadrado no Artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva ("assumir atitude contrária à disciplina e à ética desportiva").

A expulsão foi motivada pelas reclamações de Oswaldo contra suposta sequência de faltas violentas do Botafogo. Após o jogo, o treinador se defendeu, alegando que não disse nenhum palavrão e que a atitude do quarto árbitro, Daniel Destro do Carmo, tinha sido exagerada.

Tido como técnico calmo demais, Oswaldo já havia demonstrado irritação em duas outras oportunidades desde a sua chegada ao Santos. No jogo contra o Osasco Audax, ele mandou uma ''banana'' para um grupo de torcedores que o vaiava e contra o Ituano ele fez um gesto obsceno para a torcida adversária.