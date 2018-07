Oswaldo de Oliveira é o cotado para assumir lugar de Tite

Caso Tite assuma a seleção brasileira, o Corinthians já analisa nomes para substituir seu treinador. Oswaldo de Oliveira, atualmente no Sport, tem a preferência do presidente Roberto de Andrade.

Oswaldo conhece bem o Corinthians, já foi campeão brasileiro (1999) e mundial e é bem-visto por parte da torcida como sucessor de Tite. Além disso, é um treinador que costuma trabalhar jovens jogadores, dando espaço a atletas das categorias de base.

Roberto de Andrade tem boa relação com Oswaldo e já tentou contratá-lo no final de 2013, quando Tite encerrou sua segunda passagem pelo Corinthians. Mas na época, o então presidente Mário Gobbi preferiu apostar no retorno de Mano Menezes.

Oswaldo tem contrato com o Sport até o final deste ano. Outros nomes analisados pela diretoria são o de Abel Braga, sem clube, e o de Eduardo Baptista, que está na Ponte Preta. O nome de Mano Menezes, que deixou o futebol chinês, está neste momento descartado pela diretoria.

Tite deve ser confirmado como novo técnico da seleção tão logo a CBF demita Dunga. O contrato de Tite com o Corinthians termina no fim de 2017, mas ele tem a palavra do clube que pode romper o vínculo amigavelmente.