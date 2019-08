Fluminense confirma a contratação do técnico Oswaldo de Oliveira

Depois de tentativas frustradas para a contratação de Abel Braga e Dorival Junior, o Fluminense anunciou na noite desta terça-feira a contratação do técnico Oswaldo de Oliveira para comandar a equipe na sequência da temporada. Ele chega para substituir Fernando Diniz, demitido após a derrota por 1 a 0 para o CSA.

Oswaldo chega ao Fluminense nesta quarta-feira, viaja com o elenco, mas o auxiliar Marcão seguirá à frente da equipe no duelo com o Corinthians, quinta-feira, em Itaquera, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Ele será apresentado à imprensa somente na próxima segunda-feira.

Esta vai ser a terceira passagem de Oswaldo no Fluminense: em 2001, levou o time até a semifinal do Campeonato Brasileiro, e em 2006 foi semifinalista da Copa do Brasil. Atualmente, o profissional estava sem clube desde o semestre passado, quando dirigiu o Urawa Reds, no Japão, time no qual se sagrou campeão da Copa do Imperador no ano passado.

Oswaldo começou a carreira como técnico em 1999 no Corinthians, ao substituir Vanderlei Luxemburgo, chamado para dirigir a seleção brasileira. Foi campeão paulista, brasileiro e mundial. Em 2000, levou o Vasco às finais da Copa João Havelange e da Copa Mercosul, mas foi demitido após desentendimento com Eurico Miranda.

Ele tem no currículo também o Supercampeonato Paulista de 2002 pelo São Paulo, o Carioca de 2013 pelo Botafogo, além de vários títulos pelo Kashima Antlers, do Japão. Passou também por Atlético-MG, Al Arabi, Sport, Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Al-Ahli, Figueirense, Vitória, São Paulo e Botafogo.

Oswaldo vai substituir Fernando Diniz, que deixou o cargo após 44 jogos, com 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. O Fluminense é o atual 18º colocado no Brasileiro, com 12 pontos: três vitórias, três empates e nove derrotas.

Confira o comunicado divulgado pelo clube em suas redes sociais

