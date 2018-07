Oswaldo de Oliveira é o novo técnico do Santos

SÃO PAULO - Oswaldo de Oliveira será o técnico do Santos em 2014. O acerto foi definido num encontro na noite desta quarta-feira em São Paulo. Oswaldo de Oliveira, que dirigiu o Botafogo nas duas últimas temporadas, reuniu-se com o presidente Odílio Rodrigues e acertou as bases do contrato.

Oswaldo ainda não pode dar entrevistas como novo técnico do clube apenas por uma formalidade: ele ainda tem vínculo com o Botafogo até 31 de dezembro. Por esse motivo, ele será apresentado apenas no dia 6 de janeiro, quando os jogadores retornam do período de férias.

Oswaldo, assim, substitui Claudinei Oliveira, que comandou o Santos após a saída de Muricy Ramalho. A diretoria do clube queria um treinador experiente para comandar a equipe na próxima temporada, apesar da campanha regular do time no Brasileirão. Com Claudinei, o Santos foi o melhor time paulista na competição.

Será a segunda passagem de Oswaldo pelo time da Vila Belmiro. Em 2005, ele comandou a equipe na Libertadores, mas acabou demitido devido à péssima campanha no torneio.